Новое видео DAWN OF DEMISE



"Into The Depths Of Veracity", новое видео группы DAWN OF DEMISE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из одноимённого альбома, выходящего 19 апреля на Unique Leader.



Трек-лист:



"Into The Depths Of Veracity"

"In Silence He'll Arise"

"Perversion In The Flesh"

"This Hate Will Consume"

"The Permanent Cessation"

"Collapse"

"Disgusting"

"The Exaltation"

"The Ravishment Of Carrion"

"Enraged"

"A Belated Abortion"

"Mark My Words"















