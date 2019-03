сегодня



TPO. (TWO PAIN ORGANIZED) Sign With Rockshots Records



Японская дэт металл группы из девяти человек TPO. (TWO PAIN ORGANIZED) заключила соглашение с лейблом With Rockshots Records, на котором тридцать первого мая состоится релиз ЕР Hope, Moon & Small Forest:



"Intro - The Synergy"

"DxSxMxL"

"ICW"

"Score Zero Genocide"

"DWW III"



Состав:



Vocals: Tasaki,Shimizu,Yoshihara

Guitar: Ishii,Shiroumaru

Bass: Hasegawa

Party: Hazeyama

Keyboard: Miura

Drum: Ooba













