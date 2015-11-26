TPO. (TWO PAIN ORGANIZED) Sign With Rockshots Records
Японская дэт металл группы из девяти человек TPO. (TWO PAIN ORGANIZED) заключила соглашение с лейблом With Rockshots Records, на котором тридцать первого мая состоится релиз ЕР Hope, Moon & Small Forest:
"Intro - The Synergy"
"DxSxMxL"
"ICW"
"Score Zero Genocide"
"DWW III"
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).