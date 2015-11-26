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TPO.

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Страна
JapanЯпония
Стиль
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TPO. (TWO PAIN ORGANIZED) Sign With Rockshots Records



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Японская дэт металл группы из девяти человек TPO. (TWO PAIN ORGANIZED) заключила соглашение с лейблом With Rockshots Records, на котором тридцать первого мая состоится релиз ЕР Hope, Moon & Small Forest:

"Intro - The Synergy"
"DxSxMxL"
"ICW"
"Score Zero Genocide"
"DWW III"

Состав:

Vocals: Tasaki,Shimizu,Yoshihara
Guitar: Ishii,Shiroumaru
Bass: Hasegawa
Party: Hazeyama
Keyboard: Miura
Drum: Ooba

Japan's TPO. (TWO PAIN ORGANIZED) Sign With Rockshots Records; Debut EP Due In May





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