Новое видео AMONG VULTURES



"Coffin Of The Universe", новое видео группы AMONG VULTURES, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из дебютного альбома, выходящего двадцать девятого марта на Tenacity Music.



Трек-лист:



"Coffin Of The Universe"

"Sink"

"Fake Holy News"

"Chaos And Hope"

"Buried Alive"

"Madness And Shame"

"Wings Of Despair"

"The Bird"

"Cold Wrath"

"No Freedom"

"Among Vultures"













