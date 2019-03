сегодня



Новое видео WEST OF HELL



"Chrome Eternal", новое видео группы WEST OF HELL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Blood Of The Infidel", выходящего 1 апреля.



Трек-лист:



"Hammer And Hand"

"Chrome Eternal"

"Infidels"

"The Machine"

"Dying Tomorrow"

"The Dark Turn"

"Mankind Commands"















