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Новое видео S91
"Saint Patrick", новое видео группы S91, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Along The Sacred Path", выходящего 22 марта на Rockshots Records.
Трек-лист:
"Constantine The Great"
"Saint Patrick"
"Pope Gregory I"
"Olaf II Haraldsson"
"Godfrey Of Bouillon"
"Joan Of Arc"
"Martin Luther"
"John Williams"
"Dietrich Bonhoeffer"
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