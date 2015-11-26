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S91

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20 мар 2019 : 		 Новое видео S91

19 ноя 2018 : 		 S91 на Rockshots Records

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Новое видео S91



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"Saint Patrick", новое видео группы S91, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Along The Sacred Path", выходящего 22 марта на Rockshots Records.

Трек-лист:

"Constantine The Great"
"Saint Patrick"
"Pope Gregory I"
"Olaf II Haraldsson"
"Godfrey Of Bouillon"
"Joan Of Arc"
"Martin Luther"
"John Williams"
"Dietrich Bonhoeffer"

ItalyвЂ™s S91 Premier "Saint Patrick" Music Video





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