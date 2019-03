Новое видео S91

сегодня



"Saint Patrick", новое видео группы S91, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Along The Sacred Path", выходящего 22 марта на Rockshots Records.



Трек-лист:



"Constantine The Great"

"Saint Patrick"

"Pope Gregory I"

"Olaf II Haraldsson"

"Godfrey Of Bouillon"

"Joan Of Arc"

"Martin Luther"

"John Williams"

"Dietrich Bonhoeffer"













