Druids

США

Facebook: https://www.facebook.com/druidsiowa/





10 апр 2019 : Новая песня DRUIDS



Новая песня DRUIDS



"Mirrors of Trigon", новая песня группы американской психоделик/стоунер-металл-группы DRUIDS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Monument", выход которого запланирован на 19 апреля на The Company KC.



Трек-лист:



“New Breath”

“Iron Healer”

“Mirrors Of Trigon”

“The Whip”

“Shivast”













