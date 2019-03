сегодня



Концертное видео THE BREW



Группа THE BREW опубликовала официальное концертное видео на песню "Gin Soaked Loving Queen", вошедшую в последний альбома "Art Of Persuasion" (Napalm Records).



Трек-лист:



"Seven Days Too Long"

"One Line Crimes"

"Boomerang Fool"

"Gin Soaked Loving Queen"

"Naked As I Stand"

"Shaking The Room"

"Pointless Pain"

"Excess"

"Carry The News"

"Ghost Of The Nation"

"Pink Noise King"

















