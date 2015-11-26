все новости группы











сегодня



Почему финны любят тяжёлую музыку?



Профессор Университета Хельсинки Эса Лийла недавно рассказал ведущему CNN Ричарду Квесту почему, на его взгляд, финны любят хэви-металл.



Профессор сказал:



«Мы — маленькая страна. Настолько маленькая, что часто мы можем "заболеть" только чем-то одним. Так что, скажем, в восьмидесятые это был хэви-металл, в девяностые уже определённо был не металл, тогда на коне был евродэнс-поп. Сейчас, судя по всему, хэви-металл стал более-менее мейнстримом.



У нас есть частные музыкальные школы, которые при этом в основном финансируются государством. Главным образом они существуют для того, чтобы любой желающий мог обучаться музыке на высоком уровне, если захочет».



Когда ведущий отметил, что любовь финнов к угарному хэви-металлу кажется противоречивой по отношению ко всему прочему, что остальной мир знает об этой стране, Лийла ответил:



«На самом деле это отчасти похоже на миф, который, вероятно, финские музыканты и простые жители Финляндии любят поддерживать и даже распространять, говоря, что мы странная страна и странные люди, живущие в лесах».



В 2013 году, по данным исследования Slate, сообщалось, что Финляндия имеет наибольшее количество хэви-металлических групп на душу населения в мире. В то время как Швеция и Норвегия по тем же данным имели только 27 металл-групп на сто тысяч жителей, Финляндия могла похвастаться практически удвоенными показателями в 54 группы на сто тысяч человек.



Некоторые даже утверждали, что Финляндия была единственной страной, где металл считается «мейнстримом», и на самом деле принимались учить финский и норвежский языки, чтобы лучше понимать такую музыку.



Люди пытаются объяснить, что именно климат в Финляндии, отличающийся холодными и иногда суровыми зимами и относительно тёплым летом, повлиял на непропорционально высокий интерес населения к более тяжёлым формам рок-музыки.



Сайт "A Metal State Of Mind" сообщает:



«Когда кто-то окружён холодом и мглой в течение долгого времени, появление какой-либо из форм депрессии кажется вполне естественным. И как же многие финны борются с этой депрессией, выпускают негативную энергию и заряжают себя на позитивный настрой? Я не могу вспомнить ни одного типа музыки, который был бы более заточен под выброс негативной энергии, чем металл».



И хотя статистика самоубийств в Финляндии в среднем выше, чем в других северных странах, количество самоубийств среди финнов-мужчин сократилось на 48 процентов с девяностых годов, согласно докладу Helsinki Times от июля 2014 года.















+4 -0









просмотров: 1264

