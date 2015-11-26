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SAVAGE MASTER подписали контракт с Shadow Kingdom Records



Shadow Kingdom Records сообщили о подписании контракта с группой Savage Master. Третий альбом коллектива, "Myth, Magic & Steel", как ожидается, выйдет этой осенью на CD, виниле и кассетах.









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