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Dark Blue Inc.

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Барабанщик DEEP PURPLE в новом видео DARK BLUE INC.



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Группа DARK BLUE INC., в состав которой входят бывший вокалист YNGWIE MALMSTEEN Göran Edman, бывший басист KING DIAMOND Hal Patino, гитарист Frank Pané (BONFIRE, SAINTED SINNERS, IAN PAICE), клавишник Andrea Vergori (WHEELS OF FIRE), барабанщик Harry Reischmann (GREGORIAN) и вокалистка Lydia Pané (HELLS BELLES, AXEPERIENCE), выпустила новый альбом под названием "Linked To Life". Видео на песню "Deep Blue Sea", в записи которой принимал гостевое участие барабанщик DEEP PURPLE Ian Paice, доступно для просмотра ниже.

DEEP PURPLE Drummer IAN PAICE Guests On DARK BLUE INC.'s




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