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Tryglav

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Новая песня TRYGLAV



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“Night Of Whispering Souls”, новая песня хорватской блэк-металл-группы TRYGLAV, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из дебютного альбома, выход которого запланирован на 31 мая на Extreme Metal Music / Rockshots Records.

Трек-лист:

“Under My Skin”
“Night Of Whispering Souls”
“Deadline”
“Evil Dead”
“Creature Of The Night”
“Werewolf”
“Beyond The Limit”

TRYGLAV Launch вЂњNight Of Whispering SoulsвЂќ Single





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