Новая песня TRYGLAV

“Night Of Whispering Souls”, новая песня хорватской блэк-металл-группы TRYGLAV, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из дебютного альбома, выход которого запланирован на 31 мая на Extreme Metal Music / Rockshots Records.
Трек-лист:
“Under My Skin”
“Night Of Whispering Souls”
“Deadline”
“Evil Dead”
“Creature Of The Night”
“Werewolf”
“Beyond The Limit”
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