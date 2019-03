все новости группы







24 мар 2019 : Новая песня TRYGLAV



“Night Of Whispering Souls”, новая песня хорватской блэк-металл-группы TRYGLAV, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из дебютного альбома, выход которого запланирован на 31 мая на Extreme Metal Music / Rockshots Records.



Трек-лист:



“Under My Skin”

“Night Of Whispering Souls”

“Deadline”

“Evil Dead”

“Creature Of The Night”

“Werewolf”

“Beyond The Limit”













