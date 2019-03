сегодня



Фотокнига SENTENCED выйдет осенью



В сентябре состоится выпуск стостраничной фотокниги о группе SENTENCED, которая получила название "Agony Walk: On The Road With Sentenced". Барабанщик команды, Vesa Ranta, снимал обычную жизнь коллектива с 1995 по 2003 годы. Он профессионально занимался фотографией, будучи еще в составе коллектива, и издал две книги: "Lottovoittajien pöydässä – Tarinoita köyhyysrajan taka" (2017) и "Reunalla – Tarinoita Suomen tyhjeneviltä sivukyliltä" (2018).









