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Sentenced

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24 мар 2019 : 		 Фотокнига SENTENCED выйдет осенью

18 июл 2016 : 		 Четыре альбома SENTENCED выйдут на виниле

8 ноя 2009 : 		 Новая группа ударника SENTENCED

16 окт 2009 : 		 Переиздание SENTENCED выйдет в виде гроба

29 июн 2009 : 		 Официальная причина смерти гитариста Sentenced

23 фев 2009 : 		 SENTENCED скорбят по Miika Tenkula

20 фев 2009 : 		 Умер бывший гитарист SENTENCED

1 июн 2008 : 		 Две демо-записи SENTENCED 1993 года выйдут на виниле

19 мар 2007 : 		 Альбом SENTENCED 'Frozen' выйдет на редком виниле

30 окт 2006 : 		 Подробности о DVD SENTENCED "Buried Alive"

21 фев 2006 : 		 Три победы SENTENCED на FINNISH METAL AWARDS

18 авг 2005 : 		 SENTENCED обьявили дату своего "самого последнего" концерта

15 июн 2005 : 		 SENTENCED: подробности видео Ever-Frost

9 июн 2005 : 		 Опубликовано новое видео SENTENCED

6 июн 2005 : 		 SENTENCED возглавили финский чарт альбомов

20 июн 2002 : 		 Новое видео Sentenced

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Фотокнига SENTENCED выйдет осенью



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В сентябре состоится выпуск стостраничной фотокниги о группе SENTENCED, которая получила название "Agony Walk: On The Road With Sentenced". Барабанщик команды, Vesa Ranta, снимал обычную жизнь коллектива с 1995 по 2003 годы. Он профессионально занимался фотографией, будучи еще в составе коллектива, и издал две книги: "Lottovoittajien pöydässä – Tarinoita köyhyysrajan taka" (2017) и "Reunalla – Tarinoita Suomen tyhjeneviltä sivukyliltä" (2018).

SENTENCED - Agony Walk: On The Road With Sentenced Book Due In September



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