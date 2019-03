сегодня



Вокалист MONSTER VOODOO MACHINE в DEF CON SOUND SYSTEM



"Fool's Gold", новое видео проекта DEF CON SOUND SYSTEM, в состав которого входит вокалист MONSTER VOODOO MACHINE Adam Sewell, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Silver Bullets".



Трек-лист:



“Threat By Example”

“Copper Theft”

“Bastard Is As Bastard Does”

“Motionless”

“Inside These Walls (Salvaged & Recycled)”

“Fetal Position”

“Adding Insult To Injury”

“Slowburn”

“Removal”

“Temple”

“Defense Mechanism”

“Sunspots”







Theme From Silver Bullets by Def Con Sound System











+0 -0









просмотров: 123