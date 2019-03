сегодня



Новый альбом NOCTURNUS AD выйдет в мае



Группа NOCTURNUS AD, в состав которой входит Mike Browning (сооснователь MORBID ANGEL), 24 мая на Profound Lore Records выпустит дебютную работу, получившую название "Paradox". Альбом будет доступен на CD, виниле, кассете и в цифровом варианте. Продюсером материала был Jarrett Pritchard (GOATWHORE, 1349, GRUESOME, WOLVHAMMER), за оформление отвечал Timbul Cahyono (PYREXIA, AVULSED, TERRORIZER).



Трек-лист:



01. Seizing The Throne

02. The Bandar Sign

03. Paleolithic

04. Precession Of The Equinoxes

05. The Antechamber

06. The Return Of The Lost Key

07. Apotheosis

08. Aeon Of The Ancient Ones

09. Number 9



















