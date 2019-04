сегодня



Барабанщик DEVIN TOWNSEND в ATLAS ENTITY



Американская прогрессив-дэт-металл-группа ATLAS ENTITY, в состав которой входит барабанщик DEVIN'a TOWNSEND'a Samus Paulicelli, 14 июня выпустит новую студийную работу, получившую название "Beneath The Cosmic Silence".



Трек-лист:



“Adorned In Red”

“In The Shadow Of The Mountain Pt. 1”

“In The Shadow Of The Mountain Pt. 2”

“Murmurs Of Dissent”

“Visions Of Gold”

“Windswept”

“Scorned By The Snow”

“Celestial Noise”



Трейлер доступен ниже.













