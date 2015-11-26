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Ulcerate

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28 мар 2019 : 		 ULCERATE заключили соглашение Debemur Morti Productions

17 янв 2018 : 		 Концертное видео ULCERATE

18 янв 2017 : 		 Концертное видео ULCERATE

26 окт 2016 : 		 Новый альбом ULCERATE доступен для прослушивания

4 окт 2016 : 		 Новая песня ULCERATE

15 сен 2016 : 		 Новая песня ULCERATE

24 авг 2016 : 		 Новая песня ULCERATE

28 июн 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома ULCERATE

12 сен 2013 : 		 Новый альбом ULCERATE доступен для прослушивания

23 авг 2013 : 		 Новая песня ULCERATE

3 авг 2013 : 		 Новая песня ULCERATE

14 июл 2013 : 		 Новый альбом ULCERATE выйдет в сентябре

7 мар 2013 : 		 ULCERATE готовы к студийной работе

8 ноя 2011 : 		 ULCERATE на RELAPSE RECORDS

13 янв 2011 : 		 Новый альбом ULCERATE доступен для прослушивания

9 ноя 2010 : 		 Новая песня ULCERATE

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ULCERATE заключили соглашение Debemur Morti Productions



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Новозеландская дэт металл группа ULCERATE заключили соглашение с Debemur Morti Productions, которые будут представлять интересы команды в Европе. Тур намечен на апрель этого года.

ULCERATE Joins Debemur Morti Productions Roster; European Tour To Commence Next Month



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