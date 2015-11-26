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ULCERATE заключили соглашение Debemur Morti Productions



Новозеландская дэт металл группа ULCERATE заключили соглашение с Debemur Morti Productions, которые будут представлять интересы команды в Европе. Тур намечен на апрель этого года.









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