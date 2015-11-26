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DEE SNIDER защитил альбом METALLICA "Load" от нападок слушат...
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все новости группы
Ulcerate
Новая Зеландия
Death Metal
http://www.ulcerate.orcon.net.nz
Myspace:
http://www.myspace.com/ulcerate
28 мар 2019
:
ULCERATE заключили соглашение Debemur Morti Productions
17 янв 2018
:
Концертное видео ULCERATE
18 янв 2017
:
Концертное видео ULCERATE
26 окт 2016
:
Новый альбом ULCERATE доступен для прослушивания
4 окт 2016
:
Новая песня ULCERATE
15 сен 2016
:
Новая песня ULCERATE
24 авг 2016
:
Новая песня ULCERATE
28 июн 2016
:
Обложка и трек-лист нового альбома ULCERATE
12 сен 2013
:
Новый альбом ULCERATE доступен для прослушивания
23 авг 2013
:
Новая песня ULCERATE
3 авг 2013
:
Новая песня ULCERATE
14 июл 2013
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Новый альбом ULCERATE выйдет в сентябре
7 мар 2013
:
ULCERATE готовы к студийной работе
8 ноя 2011
:
ULCERATE на RELAPSE RECORDS
13 янв 2011
:
Новый альбом ULCERATE доступен для прослушивания
9 ноя 2010
:
Новая песня ULCERATE
сегодня
ULCERATE
заключили соглашение Debemur Morti Productions
Новозеландская дэт металл группа ULCERATE заключили соглашение с Debemur Morti Productions, которые будут представлять интересы команды в Европе. Тур намечен на апрель этого года.
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Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).