Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*DEE SNIDER защитил альбом METALLICA "Load" от нападок слушат... 71
*SLIPKNOT официально расстались с перкуссионистом 31
*Басист CHILDREN OF BODOM: «Финская металл-сцена сейчас сильн... 30
*Группа RAMMSTEIN выступит в Лужниках! 24
*Новая песня DEATH ANGEL 22
[= ||| все новости группы



*

Okilly Dokilly

*
| - |
|||| сегодня

Новая песня OKILLY DOKILLY



*
zoom
*
* *
"Bulletproof Glass", новая песня группы OKILLY DOKILLY, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Howdilly Twodilly, выход которого запланирован на 29 марта:

"Reneducation"
"When The Comet Gets Here"
"Murder House"
"I Can't, It's A Geo"
"Bulletproof Glass"
"Claw My Eyes Out"
"Purple Drapes"
"Here's The Noose"
"Murdiddlyurdeler"
"Wrong God"
"Folkilly Dokilly"

OKILLY DOKILLY Streaming New Song "Bulletproof Glass"






Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 69

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Merzbow Рейтинг@Mail.ru

1997-2019 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом