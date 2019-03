сегодня



Новый альбом BEHEADED выйдет летом



BEHEADED выпустят новую работу, получившую название "Only Death Can Save You"б четырнадцатого июня на Agonia Records. Альбом будет доступен в следующих вариантах:



- Jewelcase CD

- Black LP

- Neon Violet LP

- T-shirt

- Digital



Трек-лист:



"The Charlatan's Enunciation"

"Evil Be To Him Who Evil Seeks"

"A Greater Terror"

"Unholy Man"

"Embrace Your Messiah"

"The Papist Devil"

"Gallows Walk"

"Only Death Can Save You"

"From The Fire Where It All Began"













+0 -0









просмотров: 52