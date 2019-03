сегодня



Новое видео WACHENFELDT



"Ut", новое видео группы WACHENFELDT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Interpreter".



Трек-лист:



"Spirits Of The Dead"

"Arhan"

"The Interpreter"

"Ut"

"Intermezzo - Aiwass"

"Colophon"

"Athor And Asar"

"Litany To Satan"

"The Ladder"



Bonus tracks:

"Hymn To Lucifer"

"Necrophiliac" (Slayer cover)















