28 мар 2019 : Бывший вокалист ANNIHILATOR в NOIRCHESTRA



Бывший вокалист ANNIHILATOR в NOIRCHESTRA



Бывший вокалист ANNIHILATOR John Bates, записавший с группой демо Welcome To Your Death, выпустит новый альбом группы NOIRCHESTRA, получивший название "Skinners Cage" на Rookie Records двенадцатого апреля.

















