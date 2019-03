сегодня



Новая песня CHEVALIER



"Stormbringer", новая песня группы CHEVALIER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Destiny Calls, выход которого запланирован на 26 апреля на Gates of Hell Records.



“Introduction”

“The Immurement”

“The Curse Of The Dead Star”

“Road Of Light”

“…As The Clouds Gather”

“Stormbringer”

“In The Grip Of Night”

“Prelude To The End”

“A Warrior’s Lament”





Destiny Calls by Chevalier







