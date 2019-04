сегодня



Музыканты BIOHAZARD и AGNOSTIC FRONT в THE TAKE



Will Shepler (AGNOSTIC FRONT, MADBALL), Scott Roberts (BIOHAZARD, SPUDMONSTERS, BLOODCLOT) и Carlos Congate (45 ADAPTERS, URBAN NOISE, LEGION 76) объединились в новой команде THE TAKE и выпустят дебютную одноименную работу в июне этого года на Demons Run Amok Entertainment.















+0 -0









просмотров: 27