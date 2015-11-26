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Dizzy Mystics

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Дебютный альбом DIZZY MYSTICS выйдет весной



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3 мая канадская психоделик-рок-группа DIZZY MYSTICS выпустит дебютную работу "Wanderlost", которая порадует всех любителей Tool, Primus, Frank Zappa и Steely Dan.

Трек-лист:

"Letter"
"Shindigjig"
"Fallasophy"
"The Frequent See, Consistent Seas"
"The Anti-Dream"
"The Scythe Pendulum Swing"
"Diamond Duller"
"Jaunter"
"Rester (Analog Chameleon)"
"Wanderlost"

Композиции "Diamond Duller", "The Frequent See, Consistent Seas" и "Letter" доступны для прослушивания ниже.

Canadian Psychedelic Prog Group DIZZY MYSTICS Announces Debut Album







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