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Дебютный альбом DIZZY MYSTICS выйдет весной
3 мая канадская психоделик-рок-группа DIZZY MYSTICS выпустит дебютную работу "Wanderlost", которая порадует всех любителей Tool, Primus, Frank Zappa и Steely Dan.
Трек-лист:
"Letter"
"Shindigjig"
"Fallasophy"
"The Frequent See, Consistent Seas"
"The Anti-Dream"
"The Scythe Pendulum Swing"
"Diamond Duller"
"Jaunter"
"Rester (Analog Chameleon)"
"Wanderlost"
Композиции "Diamond Duller", "The Frequent See, Consistent Seas" и "Letter" доступны для прослушивания ниже.
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