Дебютный альбом DIZZY MYSTICS выйдет весной



3 мая канадская психоделик-рок-группа DIZZY MYSTICS выпустит дебютную работу "Wanderlost", которая порадует всех любителей Tool, Primus, Frank Zappa и Steely Dan.



Трек-лист:



"Letter"

"Shindigjig"

"Fallasophy"

"The Frequent See, Consistent Seas"

"The Anti-Dream"

"The Scythe Pendulum Swing"

"Diamond Duller"

"Jaunter"

"Rester (Analog Chameleon)"

"Wanderlost"



Композиции "Diamond Duller", "The Frequent See, Consistent Seas" и "Letter" доступны для прослушивания ниже.

















