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Damim

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Страна
United KingdomВеликобритания
Стиль
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Новый альбом DAMIM выйдет в этом году



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Группа DAMIM, в состав которой входит Nathanael Underwood (ex-Akercocke), заключила соглашение с Apocalyptic Witchcraft Recordings, на котором 28 июня состоится релиз нового альбома "A Fine Game Of Nil". За сведение материала отвечал Neil Kernon (Nile, Cannibal Corpse, Judas Priest, Nevermore), а в качестве гостей в записи участвовали Ilia из Indesinence/Binah/Necromaniac и Louis Coates из Agonyst.

DAMIM Sign With Apocalyptic Witchcraft Recordings, Announce New Album




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