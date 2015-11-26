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Новый альбом DAMIM выйдет в этом году



Группа DAMIM, в состав которой входит Nathanael Underwood (ex-Akercocke), заключила соглашение с Apocalyptic Witchcraft Recordings, на котором 28 июня состоится релиз нового альбома "A Fine Game Of Nil". За сведение материала отвечал Neil Kernon (Nile, Cannibal Corpse, Judas Priest, Nevermore), а в качестве гостей в записи участвовали Ilia из Indesinence/Binah/Necromaniac и Louis Coates из Agonyst.











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