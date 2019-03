сегодня



DUG PINNICK, ZAKK WYLDE, ICE-T в новом видео BEAUTY IN CHAOS



Гитарист Michael Ciravolo собрал звёздный состав для своего альбома "Finding Beauty In Chaos", выпущенного в 2018 году.



Al Jourgensen (Ministry), Robin Zander (Cheap Trick), Michael Anthony (Van Halen) и многие другие внесли свой вклад в альбом, который выпущен под вывеской "Beauty In Chaos".



Видео на песню “Un-Natural Disaster (Collide Mix)” доступно ниже. Это ремикс трека "Finding Beauty In Chaos", в записи которого принимали участие Ice-T, Dug Pinnick (King’s X) и барабанщик Offspring Pete Parada.











