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Beauty In Chaos

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DUG PINNICK, ZAKK WYLDE, ICE-T в новом видео BEAUTY IN CHAOS



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Гитарист Michael Ciravolo собрал звёздный состав для своего альбома "Finding Beauty In Chaos", выпущенного в 2018 году.

Al Jourgensen (Ministry), Robin Zander (Cheap Trick), Michael Anthony (Van Halen) и многие другие внесли свой вклад в альбом, который выпущен под вывеской "Beauty In Chaos".

Видео на песню “Un-Natural Disaster (Collide Mix)” доступно ниже. Это ремикс трека "Finding Beauty In Chaos", в записи которого принимали участие Ice-T, Dug Pinnick (King’s X) и барабанщик Offspring Pete Parada.

DUG PINNICK, ZAKK WYLDE, ICE-T Team Up For




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