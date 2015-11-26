DUG PINNICK, ZAKK WYLDE, ICE-T в новом видео BEAUTY IN CHAOS
Гитарист Michael Ciravolo собрал звёздный состав для своего альбома "Finding Beauty In Chaos", выпущенного в 2018 году.
Al Jourgensen (Ministry), Robin Zander (Cheap Trick), Michael Anthony (Van Halen) и многие другие внесли свой вклад в альбом, который выпущен под вывеской "Beauty In Chaos".
Видео на песню “Un-Natural Disaster (Collide Mix)” доступно ниже. Это ремикс трека "Finding Beauty In Chaos", в записи которого принимали участие Ice-T, Dug Pinnick (King’s X) и барабанщик Offspring Pete Parada.
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