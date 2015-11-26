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Новое видео STEVIE D FEAT. COREY GLOVER



"Final Resting Place", новое видео проекта STEVIE D FEAT. COREY GLOVER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Torn From The Pages", выходящего в мае на Mighty Music. Проект представляет собой детище продюсера и мультиинструменталиста Stephen'a DeAcutis'a a.k.a. Stevie D и легендарного вокалиста Corey Glover'а (LIVING COLOUR).



















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