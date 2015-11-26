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Living Colour

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1 апр 2019 : 		 Новое видео STEVIE D FEAT. COREY GLOVER

30 окт 2018 : 		 Вокалист LIVING COLOUR отметит юбилей дебютного альбома

21 апр 2018 : 		 LIVING COLOUR исполнили песню Принса

21 янв 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления LIVING COLOUR

18 авг 2017 : 		 Видео с выступления LIVING COLOUR

4 авг 2017 : 		 Новая песня LIVING COLOUR

8 июн 2017 : 		 Новая песня LIVING COLOUR

22 май 2017 : 		 LIVING COLOUR почтили память Криса Корнелла

13 май 2017 : 		 Новый альбом LIVING COLOUR выйдет осенью

14 фев 2017 : 		 COREY GLOVER исполнил кавер-версию JUDAS PRIEST

27 окт 2016 : 		 Видео с выступления LIVING COLOUR

14 сен 2016 : 		 Новое видео LIVING COLOUR

19 авг 2016 : 		 Новый ЕР LIVING COLOUR выйдет осенью

11 июн 2016 : 		 LIVING COLOUR в акустике

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Новое видео STEVIE D FEAT. COREY GLOVER



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"Final Resting Place", новое видео проекта STEVIE D FEAT. COREY GLOVER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Torn From The Pages", выходящего в мае на Mighty Music. Проект представляет собой детище продюсера и мультиинструменталиста Stephen'a DeAcutis'a a.k.a. Stevie D и легендарного вокалиста Corey Glover'а (LIVING COLOUR).



LIVING COLOUR






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