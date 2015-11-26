Новое видео DIESEAR

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Diesear

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"Endless Dolour", новое видео тайваньской дэт-металлической группы DIESEAR, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "BloodRed Inferno", выходящего 12 апреля на eOne.

Трек-лист:

“Limbo”
“Across The Acheron”
“Carnal Sinners”
“BloodRed Inferno”
“Blind Faith”
“Endless Dolour”
“Soul Of The Greed”
“Treachery Has No Conscience”
“Hellish Crucifix”
“Purgatorio”

DIESEAR Release вЂњEndless DolourвЂќ Music Video
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