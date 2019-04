Новое видео DIESEAR

сегодн€



Ќовое видео DIESEAR



"Endless Dolour", новое видео тайваньской дэт-металлической группы DIESEAR, доступно дл€ просмотра ниже. Ёта песн€ вз€та из альбома "BloodRed Inferno", выход€щего 12 апрел€ на eOne.



“рек-лист:



УLimboФ

УAcross The AcheronФ

УCarnal SinnersФ

УBloodRed InfernoФ

УBlind FaithФ

УEndless DolourФ

УSoul Of The GreedФ

УTreachery Has No ConscienceФ

УHellish CrucifixФ

УPurgatorioФ



