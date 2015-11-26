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Новое видео DIESEAR
"Endless Dolour", новое видео тайваньской дэт-металлической группы DIESEAR, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "BloodRed Inferno", выходящего 12 апреля на eOne.
Трек-лист:
“Limbo”
“Across The Acheron”
“Carnal Sinners”
“BloodRed Inferno”
“Blind Faith”
“Endless Dolour”
“Soul Of The Greed”
“Treachery Has No Conscience”
“Hellish Crucifix”
“Purgatorio”
вЂ
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