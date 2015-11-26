Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео RAMMSTEIN 58
*Новая песня DEATH ANGEL 32
*SLIPKNOT официально расстались с перкуссионистом 31
*Группа RAMMSTEIN выступит в Лужниках! 24
*Обложка нового сингла RAMMSTEIN 23
[= ||| все новости группы



Материалы отсутствуют
| - |
|||| сегодня

Фанаты устроили веселье во время похорон вокалиста THE PRODIGY



*
zoom
*
* *
Кит Флинт, вокалист THE PRODIGY, был похоронен в Брейнтри графства Эссекс.

На церемонии прощания с артистом присутствовали только близкие и родственники, однако через динамики шла трансляция на улицу, где фанаты, приглашённые группой, веселились и шумели в честь покойного. Лица фанатов бесплатно гримировали, предлагалось также нанести татуировки на тело.

Гроб везли на конном катафалке с оранжевыми цветами и надписями «Keef» и «Chief». На гробу красовался микрофон Кита в окружении красных и белых роз.




Like!+6Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 1053

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Corvus Corax Рейтинг@Mail.ru

1997-2019 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом