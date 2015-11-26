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Фанаты устроили веселье во время похорон вокалиста THE PRODIGY



Кит Флинт, вокалист THE PRODIGY, был похоронен в Брейнтри графства Эссекс.



На церемонии прощания с артистом присутствовали только близкие и родственники, однако через динамики шла трансляция на улицу, где фанаты, приглашённые группой, веселились и шумели в честь покойного. Лица фанатов бесплатно гримировали, предлагалось также нанести татуировки на тело.



Гроб везли на конном катафалке с оранжевыми цветами и надписями «Keef» и «Chief». На гробу красовался микрофон Кита в окружении красных и белых роз.







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