Анимационное видео INDESTRUCTIBLE NOISE COMMAND



"Identifier", новое анимационное видео группы INDESTRUCTIBLE NOISE COMMAND, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Terrible Things", выпущенного 8 марта.



Трек-лист:



"Fist Go Rek"

"Identifier"

"Declaration"

"Terrible Things"

"Pledge Of Legions"

"Unscathed"

"Bone Saw Ballet"

"Salmonella"

"Nemesis"

"Devil Of Hearts"















