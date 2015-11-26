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Гитарист TAKARA в PREY FOR SUNDAY
Бывший участник TAKARA NEAL GRUSKY основал новую команду PREY FOR SUNDAY и планирует выпустить дебютную работу в этом году, а за лирику альбома будет отвечать Tony Persico.
«Neal — отличный автор и музыкант и давно является моим другом.Так что я желаю его новому проекту всяческих успехов»? — говорит Bjorn Englen, басист PREY FOR SUNDAY, Soul Sign и Dio Disciples.
В поддержку материала коллектив планирует отыграть концерты в Америке, Японии, Германии, Канаде, Африке и Великобритании.
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