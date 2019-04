сегодня



Диск GENERATION AXE выйдет летом



Двадцать восьмого июня на earMUSIC на CD в диджипаке и на двойном виниле с цифровым кодом, а также в цифровом варианте состоится релиз концерта GENERATION AXE, в котором принимали участие Steve Vai, Yngwie Malmsteen, Zakk Wylde (OZZY OSBOURNE, BLACK LABEL SOCIETY), Nuno Bettencourt (EXTREME) и Tosin Abasi (ANIMALS AS LEADERS):



01. Generation Axe - Foreplay (BOSTON cover)



02. Tosin Abasi - Tempting Time (ANIMALS AS LEADERS cover)



03. Tosin Abasi/Nuno Bettencourt - Physical Education (ANIMALS AS LEADERS cover)



04. Nuno Bettencourt - A Side Of Mash (medley of EXTREME solos)



05. Nuno Bettencourt/Zakk Wylde - Sideways (CITIZEN COPE cover)



06. Zakk Wylde - Whipping Post (THE ALLMAN BROTHERS BAND cover)



07. Steve Vai - Bad Horsie



08. Yngwie Malmsteen - Valhalla / Baroque n Roll / Overture / From a Thousand Cuts / Arpeggios from Hell / Far Beyond the Sun



09. Yngwie Malmsteen/Steve Vai - Black Star



10. Vai/Wylde/Bettencourt/Abasi - Frankenstein (Edgar Winter cover)



11. Generation Axe - Highway Star (DEEP PURPLE cover)



















+0 -0









просмотров: 137