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King Hobo

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Новый альбом KING HOBO выйдет весной



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Группа KING HOBO выпустит новую работу, получившую название "Mauga", 31 мая на Weathermaker Music. Продюсером материала был Tobias Strandvik, а запись проходила в его студии в Varberg, Швеция.

В состав коллектива входят вокалист/гитарист/перкуссионист Thomas Juneor Andersson (KAMCHATKA), вокалист/басист/клавишник Per Wiberg (KAMCHATKA, SPIRITUAL BEGGARS, CANDLEMASS, ex-OPETH), и барабанщик Jean-Paul Gaster (CLUTCH).

Трек-лист:

01. Hobo Ride
02. Dragon’s Tail
03. King Blues
04. Good Stuff
05. Mauga
06. How Come We’re Blind
07. Listen Here
08. Move To The City
09. Twilight Harvest Pt. I & II
10. New Or-sa-leans *

* Bonus track on the digital release only



KING HOBO Feat. CLUTCH, Ex-OPETH Members:




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

R0ck_N_R0lla


8 апр 2019, 15:40		отличная новость, первый альбом был шикарен


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