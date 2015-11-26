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Новый альбом KING HOBO выйдет весной
Группа KING HOBO выпустит новую работу, получившую название "Mauga", 31 мая на Weathermaker Music. Продюсером материала был Tobias Strandvik, а запись проходила в его студии в Varberg, Швеция.
В состав коллектива входят вокалист/гитарист/перкуссионист Thomas Juneor Andersson (KAMCHATKA), вокалист/басист/клавишник Per Wiberg (KAMCHATKA, SPIRITUAL BEGGARS, CANDLEMASS, ex-OPETH), и барабанщик Jean-Paul Gaster (CLUTCH).
Трек-лист:
01. Hobo Ride
02. Dragon’s Tail
03. King Blues
04. Good Stuff
05. Mauga
06. How Come We’re Blind
07. Listen Here
08. Move To The City
09. Twilight Harvest Pt. I & II
10. New Or-sa-leans *
* Bonus track on the digital release only
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R0ck_N_R0lla
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