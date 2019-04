Новый альбом KING HOBO выйдет весной

сегодня



Группа KING HOBO выпустит новую работу, получившую название "Mauga", 31 мая на Weathermaker Music. Продюсером материала был Tobias Strandvik, а запись проходила в его студии в Varberg, Швеция.



В состав коллектива входят вокалист/гитарист/перкуссионист Thomas Juneor Andersson (KAMCHATKA), вокалист/басист/клавишник Per Wiberg (KAMCHATKA, SPIRITUAL BEGGARS, CANDLEMASS, ex-OPETH), и барабанщик Jean-Paul Gaster (CLUTCH).



Трек-лист:



01. Hobo Ride

02. Dragon’s Tail

03. King Blues

04. Good Stuff

05. Mauga

06. How Come We’re Blind

07. Listen Here

08. Move To The City

09. Twilight Harvest Pt. I & II

10. New Or-sa-leans *



* Bonus track on the digital release only















