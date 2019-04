все новости группы







Valence

США

Facebook: https://www.facebook.com/valencemusic





8 апр 2019 : Новая песня VALENCE



Новая песня VALENCE



"Walrus", новая песня группы VALENCE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Cognitive Dissidents", выход которого запланирован на 12 апреля.



Трек-лист:



"Damnit, Lana!"

"Prelude: Parlance Of Our Time"

"I. If You're Not Into The Whole Brevity Thing"

"II. Calmer Than You Are"

"III. Preferred Nomenclature"

"Walrus"

"Red Sky At Morning"















