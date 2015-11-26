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Valence

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Новая песня VALENCE



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"Walrus", новая песня группы VALENCE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Cognitive Dissidents", выход которого запланирован на 12 апреля.

Трек-лист:

"Damnit, Lana!"
"Prelude: Parlance Of Our Time"
"I. If You're Not Into The Whole Brevity Thing"
"II. Calmer Than You Are"
"III. Preferred Nomenclature"
"Walrus"
"Red Sky At Morning"

VALENCE Reveal New Track вЂњWalrusвЂќ






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