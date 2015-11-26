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Новая песня VALENCE
"Walrus", новая песня группы VALENCE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Cognitive Dissidents", выход которого запланирован на 12 апреля.
Трек-лист:
"Damnit, Lana!"
"Prelude: Parlance Of Our Time"
"I. If You're Not Into The Whole Brevity Thing"
"II. Calmer Than You Are"
"III. Preferred Nomenclature"
"Walrus"
"Red Sky At Morning"
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