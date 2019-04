сегодня



Вокалист CRYPTOPSY в новом треке THE CONVALESCENCE



Канадские мастера симфонического дэткора THE CONVALESCENCE представили новую композицию “The Return”, в записи которой принимал участие вокалист CRYPTOPSY Matt McGachy. Этот трек будет выпущен 28 июня на LEGEND Recordings.



Toledo-based, Symphonic Deathcore masters, The Convalescence are proud to unleash “The Return” (feat. Matt McGachy of Cryptopsy), from the upcoming full-length, Monument Of Misery out June 28th on LEGEND Recordings. "We are very proud of this new album,” says vocalist Keith Wampler. “We believe it's the best we've ever done by far and having Matt McGachy of Cryptopsy joining us on vocals for a verse just makes it that much better. We have a lot more new music and a lot more tour dates coming soon so stay tuned!" Stream the single through various outlets here.









