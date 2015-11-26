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Kull

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Страна
United KingdomВеликобритания
Стиль
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Обложка и трек-лист нового альбома KULL



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Группа KULL, в состав которой входят участники BAL-SAGOTH и DYSGRAPHIA, выпустит дебютную работу, получившую название "Exile", на виниле, CD и в цифровом варианте на лейбле Black Lion Records 30 апреля.

Трек-лист:

“Imperial Dawn”
“Set-Nakt-Heh”
“Vow Of The Exiled”
“A Summoning To War (Dea Bellorum Invicta)”
“Horde’s Ride”
“An Ensign Consigned”
“Pax Imperialis”
“By Lucifer’s Crown (Lapis Exillis)”
“Of Stone And Tears”
“Aeolian Supremacy: Wrath Of The Anemoi”
“Of Setting Suns And Rising Moons”

Композиция “Vow Of The Exiled” доступна для прослушивания ниже.

KULL Featuring Members Of BAL-SAGOTH Announce Debut Album





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