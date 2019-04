сегодня



Обложка и трек-лист нового альбома KULL



Группа KULL, в состав которой входят участники BAL-SAGOTH и DYSGRAPHIA, выпустит дебютную работу, получившую название "Exile", на виниле, CD и в цифровом варианте на лейбле Black Lion Records 30 апреля.



Трек-лист:



“Imperial Dawn”

“Set-Nakt-Heh”

“Vow Of The Exiled”

“A Summoning To War (Dea Bellorum Invicta)”

“Horde’s Ride”

“An Ensign Consigned”

“Pax Imperialis”

“By Lucifer’s Crown (Lapis Exillis)”

“Of Stone And Tears”

“Aeolian Supremacy: Wrath Of The Anemoi”

“Of Setting Suns And Rising Moons”



Композиция “Vow Of The Exiled” доступна для прослушивания ниже.













