Видео с текстом от BLACK SHEETS OF RAIN



Британская хэви-металл-команда BLACK SHEETS OF RAIN опубликовала официальное видео с текстом на песню "No Rest", в записи которой принимал участие вокалист VENOM INC. TONY DOLAN. Этот трек взят из ЕР "In The Ey Of The Storm", выход которого намечен на 26 апреля на W.A.R. Productions.











