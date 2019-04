сегодня



Новое видео PRETTY WILD



"Meant For Trouble", новое видео группы PRETTY WILD, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Interstate 13, выходящего 31 мая на Black Lodge Records / Sound Pollution Distribution:



"Let’s Get It Out"

"Meant For Trouble"

"Superman"

"Wild And Free"

"Give It All Tonight"

"Stand My Ground"

"The Way I Am"

"Thanks To You"

"Shot Me Down"

"Walk The Edge"

"I Love It"

"Break Down The Walls"















