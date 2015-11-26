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Russ Bergquist

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Бывший басист ANNIHILATOR в THE RUSS BERGQUIST



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Бывший басист ANNIHILATOR RUSS BERGQUIST, находившийся в составе команды с 199 по 2003 и с 2005 по 2007 годы, выпустил новый альбом в рамках The Russ Bergquist project. Один из треков из него доступен ниже:

"Suicide Shift"
"Lost At Sea"
"Shreddies"
"Hunted"
"Caged"
"Stabbed In The Back"
"Cassini"
"What I Say"
"Who You Are"

Former ANNIHILATOR Bassist RUSS BERGQUIST Streaming "Caged" From New Solo Album Featuring Drummer RYAN VAN POEDEROOYEN





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