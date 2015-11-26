Бывший басист ANNIHILATOR в THE RUSS BERGQUIST

Бывший басист ANNIHILATOR RUSS BERGQUIST, находившийся в составе команды с 199 по 2003 и с 2005 по 2007 годы, выпустил новый альбом в рамках The Russ Bergquist project. Один из треков из него доступен ниже:
"Suicide Shift"
"Lost At Sea"
"Shreddies"
"Hunted"
"Caged"
"Stabbed In The Back"
"Cassini"
"What I Say"
"Who You Are"
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).