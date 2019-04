сегодня



Бывший басист ANNIHILATOR в THE RUSS BERGQUIST



Бывший басист ANNIHILATOR RUSS BERGQUIST, находившийся в составе команды с 199 по 2003 и с 2005 по 2007 годы, выпустил новый альбом в рамках The Russ Bergquist project. Один из треков из него доступен ниже:



"Suicide Shift"

"Lost At Sea"

"Shreddies"

"Hunted"

"Caged"

"Stabbed In The Back"

"Cassini"

"What I Say"

