сегодня



Новая песня DEATH WOLF



"With Hate", новая песня группы DEATH WOLF, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома IV: Come The Dark, выход которого запланирован на весну на Blooddawn Productions:



"With Hate"

"Edge Of The Forest"

"Empower The Flame"

"The Sword"

"Funeral Pyre"

"The Executioners Song"

"Speak Through Fire"

"Serpents Hall"

"Into The Woods"

"Iron & Flame"

просмотров: 140