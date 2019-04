сегодня



Музыканты SARACEN, CRYSTAL VIPER, PAGAN ALTAR в MOON CHAMBER



Marta Gabriel, вокалистка Crystal Viper и уважаемый сессионный музыкант, обладающая вокальным диапазон в четыре+ октавы, является одной из самых ярких вокалисток своего поколения. Rob Bendelow основатель и оригинальный гитарист легендарной британской команды Saracen — композитор таких альбомов как Vox In Excelso, Redemption, и наиболее известного и знакового Heroes Saints And Fools, Rob по-праву заслужил свое место в рок-н-ролле. Так что может получиться, если эти двое объединят свои усилия? Ответом станет выходящий в октябре на No Remorse Records дебютный альбом Lore Of The Land.



Партии клавиш для альбома записал Paul Bradder из Saracen, ударных Andy Green из Pagan Altar. Помимо вокала, Marta записала все партии баса, а сын Rob'a Richard Bendelow помог ей в этом. В альбом войдет десять композиций в духе классического рока 70-х-80-, вдохновленного английским фольклором, историей и легендами.



Первый сингл будет представлен 26 апреля. Он будет издан в качестве промо-сингла и будет выдаваться посетителям фестиваля Keep It True. В сингл войдет два трека: "Ravenmaster", и переработанная новой командой классика Saracen "Crusader". За оформление отвечал Roberto Toderico, известный по сотрудничеству с Tygers Of Pan Tang, Quartz, Hexx.











+0 -1









просмотров: 146