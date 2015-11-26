11 апр 2019



ALCEST на Nuclear Blast



ALCEST заключили контракт с Nuclear Blast и в настоящий момент ведут работы над новым, пока не имеющим названия, альбомом.



«Мы рады начать новую главу нашего путешествия совместно с Nuclear Blast Records. Сейчас мы в студии, работаем над шестым альбомом и ощущаем небывалый подъем от осознания того факта, что выпустим эту работу с нашими новыми партнерами. В мае мы вновь возвращаемся к концертной активности, так что не пропустите!»









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