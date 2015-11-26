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Alcest

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11 апр 2019 : 		 ALCEST на Nuclear Blast

14 авг 2017 : 		 ALCEST отметят юбилей

21 апр 2017 : 		 Видео полного выступления ALCEST

24 сен 2016 : 		 Новая песня ALCEST

22 апр 2016 : 		 Новый альбом ALCEST выйдет осенью

9 июн 2014 : 		 ALCEST приветствуют украинских фэнов

30 ноя 2013 : 		 Новое видео ALCEST

13 ноя 2013 : 		 Новый альбом ALCEST выйдет в январе

25 май 2013 : 		 ALCEST завершили сведение

10 мар 2013 : 		 ALCEST работают над новым альбом

19 янв 2013 : 		 Вокалист Slowdive на новом альбоме ALCEST

9 янв 2013 : 		 Вокалистка PROMISE AND THE MONSTER на новом альбоме ALCEST

6 дек 2012 : 		 Запись с BBC ALCEST выйдет в декабре

1 авг 2012 : 		 ALCEST о записи

18 май 2012 : 		 Новое видео ALCEST

25 дек 2011 : 		 Фрагмент нового альбома ALCEST

2 дек 2011 : 		 Новое видео ALCEST

14 ноя 2011 : 		 Обложка винилового издания нового альбома ALCEST

10 ноя 2011 : 		 Трек-лист нового альбома ALCEST

9 ноя 2011 : 		 Обложка нового альбома ALCEST

4 ноя 2011 : 		 Обложка нового сингла ALCEST

3 ноя 2011 : 		 Трейлер нового сингла ALCEST

6 авг 2011 : 		 Название нового альбома ALCEST

20 июл 2010 : 		 ALCEST работают над новым альбомом

30 янв 2010 : 		 Обложка нового альбома ALCEST

26 мар 2007 : 		 ALCEST подписали контракт с PROPHECY PRODUCTIONS
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|||| 11 апр 2019

ALCEST на Nuclear Blast



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ALCEST заключили контракт с Nuclear Blast и в настоящий момент ведут работы над новым, пока не имеющим названия, альбомом.

«Мы рады начать новую главу нашего путешествия совместно с Nuclear Blast Records. Сейчас мы в студии, работаем над шестым альбомом и ощущаем небывалый подъем от осознания того факта, что выпустим эту работу с нашими новыми партнерами. В мае мы вновь возвращаемся к концертной активности, так что не пропустите!»

ALCEST Sign To Nuclear Blast; Currently Working On New Album



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