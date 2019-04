сегодня



Новое видео MIND KEY



"Alien In Wonderland", новое видео итальянской прогрессив металл группы MIND KEY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома MK III - Aliens In Wonderland, выходящего 12 июля на Frontiers Music Srl:



"Alien In Wonderland"

"Hank (The Blazing Eyes)"

"Hate At First Sight"

"Angry Men"

"Hands Off Cain"

"Be-Polar"

"Oblivion"

"Psycho World"

"Vertigo (Where The Cold Wind Blows)"

"Pure He/Art"

"Non-Existence"















