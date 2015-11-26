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Новое видео MIND KEY
"Alien In Wonderland", новое видео итальянской прогрессив металл группы MIND KEY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома MK III - Aliens In Wonderland, выходящего 12 июля на Frontiers Music Srl:
"Alien In Wonderland"
"Hank (The Blazing Eyes)"
"Hate At First Sight"
"Angry Men"
"Hands Off Cain"
"Be-Polar"
"Oblivion"
"Psycho World"
"Vertigo (Where The Cold Wind Blows)"
"Pure He/Art"
"Non-Existence"
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