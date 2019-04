сегодня



Новое видео EVOL WALKS



"The Fire", новое видео группы австралийской группы EVOL WALKS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР Our Time Is Now, выпущенного 18 января, продюсером которого был Erik Ron (Godsmack, Motionless In White, New Years Day).













+0 -1









просмотров: 121