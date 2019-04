сегодня



Новый альбом PELICAN выйдет летом



Группа PELICAN выпустит новую работу, получившую название "Nighttime Stories", седьмого июня на Southern Lord Recordings. Первый сингл из этого релиза, "Midnight And Mescaline", доступен в цифровом варианте.



Трек-лист:



01. WST



02. Midnight And Mescaline



03. Abyssal Plain



04. Cold Hope



05. It Stared At Me



06. Nighttime Stories



07. Arteries Of Blacktop



08. Full Moon, Black Water



















