сегодня



Видео с текстом от DEVIL'S HAND



Группа DEVIL'S HAND, в состав которой входит известный автор песен и гитарист Mike Slamer и вокалист LAST IN LINE Andrew Freeman, опубликовала официальное видео с текстом на композицию "We Come Alive", которая взята из альбома "Devil's Hand":



01. We Come Alive



02. Falling In



03. One More Time



04. Another Way To Fly



05. Drive Away



06. Justified



07. Rise Above It All



08. Devil's Hand



09. Unified



10. Heartbeat Away



11. Push Comes To Shove



























