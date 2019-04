Новое видео ROYAL REPUBLIC

сегодня



"Boomerang", новое видео группы ROYAL REPUBLIC, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Club Majesty", выходящего 31 мая на Nuclear Blast/Arising Empire.



Трек-лист:



"Fireman & Dancer"

"Can't Fight The Disco"

"Boomerang"

"Under Cover"

"Like A Lover"

"Blunt Force Trauma"

"Fortune Favors"

"Flower Power Madness"

"Stop Movin'"

"Anna-Leigh"

"Bulldog"













