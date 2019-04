сегодня



Концертный альбом BULLET выйдет летом



Первый официальный концертный альбом BULLET, получивший название "Bullet Live", увидит свет 5 июля на лейбле Steamhammer/SPV в форматах двойной диджипак, двойной винил и в виде цифрового стриминга.



Трек-лист:



CD1

"Uprising"

"Storm Of Blades"

"Riding High"

"Turn It Up Loud"

"Dusk Til Dawn"

"Dust To Gold"

"Rambling Man"

"Bang Your Head"

"Hammer Down"



CD2

"Speed And Attack"

"Ain’t Enough"

"Rolling Home"

"Heading For The Top"

"Stay Wild"

"Fuel The Fire"

"Highway Love"

"The Rebels Return"

"Bite The Bullet"











