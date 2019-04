сегодня



SLOUGH FEG планируют альбом



SLOUGH FEG выпустят десятый альбом, получивший название "New Organon", 14 июня на Cruz Del Sur Music. Он станет дебютом для нового барабанщика Jeff'a Griffin'a.



«Я не хотел делать "ещё один альбом". Помню, я говорил людям, что не хочу выпускать ещё один альбом, просто для того, чтобы сделать ещё одну пластинку, как это происходит достаточно часто. Так что мы написали много песен, а выбрали в итоге только лучшее».



Трек-лист:



"Headhunter"

"Discourse On Equality"

"The Apology"

"Being And Nothingness"

"New Organon"

"Sword Of Machiavelli"

"Uncanny"

"Coming Of Age In The Milky Way"

"Exegesis/Tragic Hooligan"

"The Cynic"











