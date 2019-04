сегодня



Новое видео VISIONATICA



"The Pharaoh", новое видео группы VISIONATICA, доступно для просмотра ниже. Это сингл из альбома "Enigma Fire", выходящего 12 июля на Frontiers Music Srl.



Трек-лист альбома:



"Amari Sudbina Kali" (Intro)

"The Pharaoh"

"Fear"

"Roxana, The Great"

"Dance Of Fire"

"To The Fallen Roma"

"Incomplete"

"Secrets Of The Ancestors"

"Rise From The Ashes"













