сегодня



Новое видео HOLLOW HAZE



"Oblivion", новое видео группы HOLLOW HAZE, доступно для просмотра ниже. Это сингл из альбома "Between Wild Landscapes And Deep Blue Seas", выходящего 12 июля на Frontiers Music Srl.



Трек-лист:



"Destinations"

"Oblivion"

"It’s Always Dark Before The Dawn"

"Through Space And Time"

"I Will Be There"

"The Upside Down"

"New Era"

"A Different Sky"

"Resurrection"

"Your Are My End And My Beginning"

"Behind The Wall"













+0 -0









просмотров: 78